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Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Защита заместителя министра обороны Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Согласно законодательству, на этой стадии процесса требуется представить суду все характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики и тому подобное.

Заседание закрыли от журналистов. Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО, рассказали в пресс-службе суда.

Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в сговор с третьими лицами для «получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Вину Иванов не признает.

Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.