Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в сговор с третьими лицами для «получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Вину Иванов не признает.