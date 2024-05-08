Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.
Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Согласно законодательству, на этой стадии процесса требуется представить суду все характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики и тому подобное.
Заседание закрыли от журналистов. Иванов участвует в нем по видеосвязи из СИЗО, рассказали в пресс-службе суда.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в сговор с третьими лицами для «получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Вину Иванов не признает.
Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.