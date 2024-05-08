ВС РФ освободили населенные пункты Кисловка и Новокалиново

6 мая в Минобороны России сообщили об освобождении Вооруженными силами РФ села Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. В тот день за сутки ВС России поразили живую силу и военную технику противника в 122 районах. Так, были уничтожены два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.