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В Екатеринбурге локализовали пожар в частных домах

МЧС: в Екатеринбурге локализовали пожар в частных домах.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Пожар в частных домах в Екатеринбурге локализован на площади 600 квадратных метрах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее в ведомстве информировали, что в среду загорелись два частных дома в районе проспекта Космонавтов на площади в 240 квадратных метров.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 600 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших к спасателям не поступало. На месте тушения пожара проведено наращивание группировки до 37 человек и 13 единиц техники.

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