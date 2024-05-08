В Екатеринбурге локализовали пожар в частных домах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Пожар в частных домах в Екатеринбурге локализован на площади 600 квадратных метрах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее в ведомстве информировали, что в среду загорелись два частных дома в районе проспекта Космонавтов на площади в 240 квадратных метров.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 600 квадратных метрах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о пострадавших к спасателям не поступало. На месте тушения пожара проведено наращивание группировки до 37 человек и 13 единиц техники.