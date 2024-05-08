Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова

«Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.
Заседание было закрыто от журналистов, Иванов участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО.
Поддержать его в Мосгорсуд пришла телеведущая Мария Китаева, а защита принесла четыре пакета с наградами замминистра.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня.
Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны «произвели ремонтно-строительные работы на объектах». В материалах следствия указаны «какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка», заявлял Мусаев РИА Новости.
Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.