Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Заседание было закрыто от журналистов, Иванов участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО.

Поддержать его в Мосгорсуд пришла телеведущая Мария Китаева, а защита принесла четыре пакета с наградами замминистра.

Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня.

Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны «произвели ремонтно-строительные работы на объектах». В материалах следствия указаны «какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка», заявлял Мусаев РИА Новости.

Страница с биографией Иванова через несколько дней после его ареста исчезла с сайта Минобороны.