Мосгорсуд оставил в СИЗО замминистра обороны Иванова

Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны «произвели ремонтно-строительные работы на объектах». В материалах следствия указаны «какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка», заявлял Мусаев РИА Новости.