Суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова

В 2008—2012 годах он был советником министра энергетики России, когда эту должность занимал Сергей Шматко. В 2012-м он стал заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова, регион тогда возглавлял Сергей Шойгу. В структуры Минобороны он перешел в 2013-м, возглавив «Оборонстрой» и «Главное управление обустройства войск». В 2016-м указом президента он стал замминистра обороны. Тогда Иванов «сумел выполнить несколько поручений особой важности, о которых докладывалось Владимиру Путину», уточняли источники «Коммерсанта».