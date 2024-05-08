Коломойскому* грозит пожизненное лишение свободы

«Национальная полиция совместно со службой безопасности и офисом генпрокурора разоблачила новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы. С 2023 года он уже находится под стражей по подозрению в другом правонарушении: мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем. По данным следствия, бизнесмен причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, «ему грозит пожизненное заключение». Имя обвиняемого СБУ не называет, но ранее в среду офис генерального прокурора Украины сообщил, что предъявил Коломойскому* новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов