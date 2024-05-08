Коломойскому* грозит пожизненное лишение свободы

«Национальная полиция совместно со службой безопасности и офисом генпрокурора разоблачила новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы. С 2023 года он уже находится под стражей по подозрению в другом правонарушении: мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем. По данным следствия, бизнесмен причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ .

По информации ведомства, «ему грозит пожизненное заключение». Имя обвиняемого СБУ не называет, но ранее в среду офис генерального прокурора Украины сообщил , что предъявил Коломойскому* новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства.

СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен. По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, «полученным преступным путем».