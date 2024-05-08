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Трое россиян пропали в горах Киргизии

БИШКЕК, 8 мая — РИА Новости. Трое россиян пропали в горах Киргизии, сотрудники МЧС республики приступили к их поискам, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе киргизского министерства чрезвычайных ситуаций.

Источник: © РИА Новости

Согласно сообщению, в МЧС обратился руководитель общественного объединения «Федерация спортивного туризма». По его словам, трое россиян 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье. Однако до конечной точки маршрута они так и не добрались. Связи с ними также нет.

«Сегодня в 15:45 (12:45 мск) трое спасателей Аламединского районного управления по чрезвычайным ситуациям отправились на поиски указанных туристов», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, среди пропавших двое 62-летних граждан с инициалами Е. Л. и С. Б. и 58-летний С. Н.

туризм и отдых