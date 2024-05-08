Трое россиян пропали в горах Киргизии

Согласно сообщению, в МЧС обратился руководитель общественного объединения «Федерация спортивного туризма». По его словам, трое россиян 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье. Однако до конечной точки маршрута они так и не добрались. Связи с ними также нет.