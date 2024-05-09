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На Кубани подавили около шести беспилотников ВСУ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, шесть беспилотников упали на территории объекта из-за чего начался пожар, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«В четверг ночью преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации огня привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.