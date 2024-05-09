Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

«Два прилета в Заселье <…> Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью “груз 200”. Но это ничего не значит. И да, прилетели те две “Герани”, которые сбили. Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух», — сказал он.