«Два прилета в Заселье <…> Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью “груз 200”. Но это ничего не значит. И да, прилетели те две “Герани”, которые сбили. Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух», — сказал он.
Ранее Лебедев рассказал, что как минимум три взрыва прогремели в Одесской области. По его словам, удары, в частности, наносились по портам в Ильичевске (ныне Черноморск) и Аккермане.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.