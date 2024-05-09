Подразделения группировки «Центр» отразили десять контратак

«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 “Paladin” производства США, 152-мм орудие “Гиацинт-Б”, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, а также 122-мм гаубица Д-30», — сказали в министерстве.