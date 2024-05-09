Подразделения группировки «Центр» отразили десять контратак

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семеновка Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово ДНР.
«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 “Paladin” производства США, 152-мм орудие “Гиацинт-Б”, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, а также 122-мм гаубица Д-30», — сказали в министерстве.