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Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Запад», сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской Народной Республики. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ в районе железнодорожной станции Сеньковка.

«Противник потерял до 40 военнослужащих, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30», — сказали в ведомстве.