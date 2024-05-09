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ПВО за сутки сбила почти 30 беспилотников

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила две украинские оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд HIMARS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire из Чехии и пять управляемых авиабомб Hammer из Франции, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке военного ведомства.