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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Воздушная тревога в четверг объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области был объявлен в 12.10 мск, спустя час тревогу объявили в Сумском регионе.

Ранее в четверг тревога звучала в ряде регионов страны, спустя время ее отменили.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.