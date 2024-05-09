Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на АЗС в Курской области

«Сегодня в поселке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство на автозаправочную станцию», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы области, в результате произошло возгорание на электроподстанции рядом с АЗС, однако обошлось без пострадавших. В настоящее время пожарные тушат огонь.
Старовойт поблагодарил спасателей за самоотверженность и мужество.
Ранее в этот день губернатор Курской области также сообщал о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника ВСУ над регионом. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Накануне украинская армия атаковала работавший в поле трактор. Старовойт уточнил, что в результате была повреждена сельскохозяйственная техника, с ремонтом трактора собственнику окажут помощь.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.