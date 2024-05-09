В Одессе прогремел взрыв

В ночь на 2 мая издание «Суспильне» сообщало о взрывах в Одессе. Чуть позже Кипер подтвердил эту информацию и заявил о пожаре. Для ликвидации его последствий привлекли 68 спасателей и 19 единиц техники. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщали о повреждении в городе объектов инфраструктуры, включая портовые склады.