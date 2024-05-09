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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг, 9 мая.

Источник: РИА "Новости"

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник (БПЛА) над территорией Белгородской области.

Кроме того, в Минобороны сообщали, что за минувшую ночь над регионом российские силы ПВО сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один БПЛА Вооруженных сил Украины.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.