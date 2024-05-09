В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник (БПЛА) над территорией Белгородской области.
Кроме того, в Минобороны сообщали, что за минувшую ночь над регионом российские силы ПВО сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один БПЛА Вооруженных сил Украины.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.