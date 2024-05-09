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При обстреле Теткино Курской области пострадал мирный житель

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в поселке Теткино Курской области во время украинского обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Источник: РИА Новости

Ранее Старовойт сообщил, что жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области погибла при прямом попадании снаряда в дом, ещё одна женщина получила осколочные ранения.

«Сегодня территория Курской области в течение дня была неоднократно обстреляна со стороны Украины … В посёлке Тёткино во время недавнего обстрела ранен ещё один местный житель», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские атаки зафиксированы в четверг в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.