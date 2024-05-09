Военная полиция РФ в Сирии блокировала колонну коалиции США из шести Bradley

Ранее, 7 мая, ЦПВС сообщал о восьми нарушениях со стороны коалиции США. Также заместитель руководителя сообщил, что за тот же срок в зоне деэскалации в провинции Идлиб было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ), в результате которых было ранено два сирийских военнослужащих.