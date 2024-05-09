Военная полиция РФ в Сирии блокировала колонну коалиции США из шести Bradley

«8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных Сил РФ была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой международной антитеррористической коалиции в составе шести БМП Bradley и двух пикапов», — заявил он.
Попов добавил, что затем колонна коалиции развернулась и убыла в обратном направлении.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
«Ударами ВКС России поражены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-амур провинции Хомс», — заявил Попов.
Он также отметил, что в результате боевых действий было уничтожено по меньшей мере шесть боевиков, а также склад боеприпасов и материальных средств.
Накануне, 10 мая, Попов сообщил, что коалиция, возглавляемая США, 10 раз нарушила границы сирийского воздушного пространства парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt. Кроме того, за сутки зафиксировали семь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
Ранее, 7 мая, ЦПВС сообщал о восьми нарушениях со стороны коалиции США. Также заместитель руководителя сообщил, что за тот же срок в зоне деэскалации в провинции Идлиб было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ), в результате которых было ранено два сирийских военнослужащих.