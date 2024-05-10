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Над Мариуполем сбили ракету, сообщил источник

ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Ракета, предположительно, западного производства сбита над Мариуполем, рассказали РИА Новости источник в экстренных службах ДНР.

Источник: © РИА Новости

«Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сбита ракета, предположительно, западного производства.