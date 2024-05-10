В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

27 апреля стрельба произошла в полицейском участке города Адыяман в Турции. Огонь открыл сотрудник полиции, пострадали по меньшей мере двое полицейских, передавал TGRT Haber. По данным Halk TV, речь шла о двух погибших и восьми раненых. По информации телеканала, офицер вступил в спор со старшим комиссаром полицейского участка и начальником групп из-за заданий на контрольно-пропускном пункте и выстрелил в них.