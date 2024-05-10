В ЕДДС администрации Дзержинского района сообщили об ударе ВСУ по НПЗ под Калугой

«Был прилет БПЛА, попал в первый завод. Там было возгорание на территории, ликвидировано», — сообщил источник.
Отмечается, что серьезных последствий, жертв и пострадавших нет.
Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск БПЛА. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.