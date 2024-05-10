Подполье: российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове

«Из Харькова сообщают: “Харьков, 03.20, взрывы Харьков. Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся “скорые” без сирен, но с мигалками”», — процитировал сообщение агента Лебедев.
По данным подполья, в это время был выход украинской ракеты ПВО и через минуту сильный взрыв. «Конкретики пока нет, но “скорые” дают понимание, что прилетело куда нужно», — сказал собеседник агентства.
Еще один взрыв в Харькове слышали в 3.50 примерно в том же направлении. Агентура подполья описывает взрыв как менее мощный, но с небольшой детонацией.
Отмечается, что подпольем были зафиксированы прилеты ФАБов в городе Дергачи — пригороде Харькова вчера в 19.40 и сегодня, в пятницу, в 4.00.
Со слов подпольщика, сильный удар пришелся в городе Волчанск, который находится почти на границе с Белгородской областью. «ВСУ взорвали один из мостов, по которому хотели эвакуироваться мирные жители. Потери среди военных огромные, раненых эвакуируют грузовиками», — сообщил активист подполья.
Также подполье сообщает о прилете в город Чугуев в район Клугино-Башкировка в 3.30 утра, удар пришелся в полигон. Подполье отмечает, что была слышна сильная детонация. «Да, периодически его (полигон — ред.) кроют по мере накопления (вражеских войск — ред.)», — отмечается со ссылкой на активиста. «Видимо накопление произошло, в результате не обучаемые бандеровцы получили прилет», — сказал Лебедев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».