«Российская радиоэлектронная борьба создала проблемы для некоторых видов американского высокоточного оружия в Украине. <…> Удивительно, как у высокоточных систем, таких как Excalibur и GMLRS, которыми можно стрелять из поставляемых США гаубиц M777 и HIMARS, соответственно, снизилась точность из-за помех», — говорится в материале.
Отмечается, что ВСУ на протяжении всех боевых действий применяли американское высокоточное оружие, такое как HIMARS и Joint Direct Attack Munitions. Однако широко задействованная российская РЭБ регулярно снижает эффективность этого оружия, поясняет автор статьи.
«Российские военные, вероятно, проявляют повышенный интерес к использованию средств радиоэлектронной борьбы в бою, особенно в последний год или около того, поскольку они весьма эффективны в противодействии высокоточному оружию, поставляемому США», — резюмируется в публикации.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.