Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до семи

«Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи», — заявили в ведомстве.
В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. В салоне, по предварительным данным, находилось около 20 человек.
В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании «Такси», которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности. Сейчас там проводится комплексная проверка.
Возбуждены два уголовных дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Председатель СК Александр Бастрыкин взял ход расследования под свой контроль. По поручению губернатора города Александра Беглова создана комиссия для выяснения причин произошедшего и организации помощи пострадавшим.