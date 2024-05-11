Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир” и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.
Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила несколько целей на подлете к Белгороду.
По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей.
Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Вооруженные силы пресекают их действия.