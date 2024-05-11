Над территорией России ночью сбили 16 беспилотников и 21 снаряд Vampire

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью, а также семь дронов над Курской и Волгоградской областями, сообщили в Минобороны.