После схода вагонов под Волгоградом возник пожар, его потушили

Пожар произошел в поселке Самофаловка в Городищенском районе. Информация о ЧП поступила в 1:55 по местному времени (совпадает с мск). Никто не пострадал. «Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 3:38 часов… Причина пожара устанавливается», — говорится в пресс-релизе МЧС.
В ночь на 14 мая на станции Котлубань в Волгоградской области сошли несколько вагонов грузового поезда. Приволжская железная дорога назвала причиной «вмешательство посторонних лиц». Движение поездов приостанавливали, позднее его возобновили по одному пути в реверсивном режиме. Инцидент привел к задержкам двух составов — из Волгограда в Санкт-Петербурга и обратно.