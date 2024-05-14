После схода вагонов под Волгоградом возник пожар, его потушили

В ночь на 14 мая на станции Котлубань в Волгоградской области сошли несколько вагонов грузового поезда. Приволжская железная дорога назвала причиной «вмешательство посторонних лиц». Движение поездов приостанавливали, позднее его возобновили по одному пути в реверсивном режиме. Инцидент привел к задержкам двух составов — из Волгограда в Санкт-Петербурга и обратно.