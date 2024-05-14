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После схода вагонов под Волгоградом возник пожар, его потушили

Цистерна с топливом и вагон с пиломатериалами загорелись на станции Котлубань в Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Возгорание удалось потушить, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел в поселке Самофаловка в Городищенском районе. Информация о ЧП поступила в 1:55 по местному времени (совпадает с мск). Никто не пострадал. «Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 3:38 часов… Причина пожара устанавливается», — говорится в пресс-релизе МЧС.

В ночь на 14 мая на станции Котлубань в Волгоградской области сошли несколько вагонов грузового поезда. Приволжская железная дорога назвала причиной «вмешательство посторонних лиц». Движение поездов приостанавливали, позднее его возобновили по одному пути в реверсивном режиме. Инцидент привел к задержкам двух составов — из Волгограда в Санкт-Петербурга и обратно.

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