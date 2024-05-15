Из-за пожара эвакуировали пациентов больницы на Воронежской в Хабаровске

В Хабаровске произошло возгорание в корпусе больницы на улице Воронежской. Пожарные оперативно ликвидировали открытое пламя в палате на втором этаже. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Во время пожара была организована эвакуация пациентов из-за сильного задымления в здании. Совместными усилиями пожарных и персонала больницы было эвакуировано 99 пациентов, включая маломобильных граждан, а также 18 сотрудников учреждения, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Полностью работы по ликвидации пожара завершились в час ночи. На место происшествия было привлечено 35 человек и 10 единиц техники.
Сотрудники Госпожнадзора и эксперты Испытательной пожарной лаборатории проводят расследование причин возгорания. Рассматриваются разные причины, включая нарушение правил пожарной безопасности, связанных с монтажом и эксплуатацией электрооборудования и бытовых электроприборов.