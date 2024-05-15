Из-за пожара эвакуировали пациентов больницы на Воронежской в Хабаровске

— Во время пожара была организована эвакуация пациентов из-за сильного задымления в здании. Совместными усилиями пожарных и персонала больницы было эвакуировано 99 пациентов, включая маломобильных граждан, а также 18 сотрудников учреждения, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.