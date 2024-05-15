Специалисты взяли проба воздуха рядом с горящим полигоном в Новосибирске

Во вторник, 14 мая, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха среди жилых домов, расположенных рядом с Хилокским полигоном. Накануне там начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Воздух проверят на содержание угарного газа, взвешенных частиц, углерода оксида, углекислого газа, фенола, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10, РМ2.5, формальдегида, циановодорода, сажи, хлороводорода, аммиака, фторовордорода, азота диоксида, предельных углеводородов, диоксида серы, меркаптана. Пробы брали в жилмассивах, расположенных на расстоянии от 500 до 600 метров от пожара.
Напомним, 14 мая Левобережный мусорный полигон загорелся впервые в этом году.