Грузовой поезд сбил жителя Пермского края на перегоне Иренский — Кунгур

Жителя Пермского края сбил грузовой поезд на перегоне Иренский — Кунгур, сообщает Пермский линейный отдел МВД России на транспорте.
По данным ведомства, происшествие случилось днём 13 мая на участке перегона Иренский — Кунгур. Машинист грузового поезда заметил мужчину, который шёл в колее железнодорожного пути. Не смотря на звуковой сигнал большой громкости, который подал машинист, поезд наехал на мужчину.
Пострадавшим оказался местный житель 1998 года рождения. На данный момент мужчина находится в городской больнице Кунгура в состоянии средней тяжести. У него зафиксированы многочисленные переломы и ушибы.
Материал о происшествии будет направлен в следственный комитет на транспорте.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии, которое произошло 9 мая в поезде Пермь 2 — Кишерть. Машинисты поезда заметили 15-летнего юношу, который передвигался между вагонами поезда. На станции «Кукуштан» он был доставлен в полицию.