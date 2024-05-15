Грузовой поезд сбил жителя Пермского края на перегоне Иренский — Кунгур

По данным ведомства, происшествие случилось днём 13 мая на участке перегона Иренский — Кунгур. Машинист грузового поезда заметил мужчину, который шёл в колее железнодорожного пути. Не смотря на звуковой сигнал большой громкости, который подал машинист, поезд наехал на мужчину.