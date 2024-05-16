ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области

«Артподготовка проводилась массировано, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп,… без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага», — сказал командир.