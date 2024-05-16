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ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая — РИА Новости. Артиллерия ВС России группировки «Север» нанесла массированные удары по позициям ВСУ, в результате чего штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир мотострелкового батальона группировки с позывным «Балашов».

Источник: © РИА Новости

«Артподготовка проводилась массировано, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп,… без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага», — сказал командир.

По его словам, хорошая артподготовка, попадание по целям, уничтожение тяжелой техники ВСУ способствует снижению морального духа противника и укреплению боевого духа российских военных. «И есть желание двигаться вперед», — отметил он.

Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск «Север» освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.