ВС России нанесли массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области

«Артподготовка проводилась массировано, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп,… без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело. Их встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая также уже тяжелым вооружением, которое есть у врага», — сказал командир.
По его словам, хорошая артподготовка, попадание по целям, уничтожение тяжелой техники ВСУ способствует снижению морального духа противника и укреплению боевого духа российских военных. «И есть желание двигаться вперед», — отметил он.
Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск «Север» освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.