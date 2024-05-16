«По попытке переправиться через реку Тиса и сбежать от мобилизации. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», — сказал Рогов.
По его словам, украинские боевики открывают прицельный огонь по людям, когда они пытаются переплыть реку.
«Уже известно, как минимум о двух десятках подобных смертей», — сказал Рогов.
Тиса на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией.