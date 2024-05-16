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Рогов рассказал о расстреле бегущих от мобилизации украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Украинцев, пытающихся убежать от мобилизации и переправиться через реку Тиса в Румынию, украинские пограничники расстреливают, уже зафиксировано несколько десятков таких случаев, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

Источник: AP 2023

«По попытке переправиться через реку Тиса и сбежать от мобилизации. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», — сказал Рогов.

По его словам, украинские боевики открывают прицельный огонь по людям, когда они пытаются переплыть реку.

«Уже известно, как минимум о двух десятках подобных смертей», — сказал Рогов.

Тиса на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией.