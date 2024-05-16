СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины

Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Луганске, где заслушал доклад по уголовным делам о резонансных преступлениях киевского режима.
«Заочно предъявлены обвинения бывшему заместителю Министра обороны Украины Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления — заместителю начальника генерального штаба ВСУ Бокию. Они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту.
Кроме того, следствие документирует все больше информации о действиях на стороне ВСУ наемников из разных стран: «уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств».
«Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы. Завершено расследование еще двух уголовных дел, по которым заочно привлечены к уголовной ответственности наемник из Финляндии Топи Хухтала и наемник из Грузии Шота Деметрашвили», — добавили в СК.