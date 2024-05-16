СК заочно предъявил обвинение экс-замминистра обороны Украины

«Заочно предъявлены обвинения бывшему заместителю Министра обороны Украины Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления — заместителю начальника генерального штаба ВСУ Бокию. Они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры. В настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту.