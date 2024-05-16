Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокусе» Мирзоеву

Основная часть заседания проходила в закрытом от публики режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом через переводчика, с трудом пытаясь ответить на некоторые вопросы на русском языке. Он поддержал ходатайство о проведении слушания в закрытом формате.