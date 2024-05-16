Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокусе» Мирзоеву

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Мирзоеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Мирзоев — уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
Основная часть заседания проходила в закрытом от публики режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом через переводчика, с трудом пытаясь ответить на некоторые вопросы на русском языке. Он поддержал ходатайство о проведении слушания в закрытом формате.
Сегодня в суд поступили ходатайства о продлении срока ареста 8 фигурантам дела. Первое — также предполагаемому исполнителю теракта Мухаммадсобиру Файзову — уже удовлетворено.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.