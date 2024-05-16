«Было выявлено семь случаев ношения военнослужащими правоэкстремистской символики. Обучение украинских солдат было немедленно прекращено в координации с ВСУ, а лица были репатриированы на Украину», — говорится в сообщении на сайте бундестага.
Там добавили, что украинские военнослужащие по прибытии в Германию прошли инструктаж о нацистской символике.
В декабре чешский политический обозреватель Штепан Котрба отметил, что украинцы с легкостью забудут о поддержке националистических идей и раскаются в своих ошибках после завершения конфликта. По его мнению, на Украине через 20 лет никто не пожалеет о смерти поклонников лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры, которых в настоящее время немало в рядах ВСУ.
В конце ноября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на расцвет нацистских настроений на Украине после силового переворота в 2014 году. По его словам, свержение тогда в Киеве легитимной власти принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом и откровенно нацистских настроений.
О национализме на Украине также неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Так, 5 сентября он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Путин добавил, что президента Украины, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.