В декабре чешский политический обозреватель Штепан Котрба отметил, что украинцы с легкостью забудут о поддержке националистических идей и раскаются в своих ошибках после завершения конфликта. По его мнению, на Украине через 20 лет никто не пожалеет о смерти поклонников лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры, которых в настоящее время немало в рядах ВСУ.