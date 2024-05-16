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Суд продлил арест всем четырем исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Шамсидина Фаридуни, говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции в Telegram. Его обвиняют в нападении на подмосковный концертный комплекс «Крокус Сити Холле». Обвиняемый будет находиться в СИЗО еще три месяца, до 22 августа.

Источник: Reuters

Сегодня, 16 мая, это уже четвертый обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле», которому продлили арест. Суд ранее вынес аналогичные решения в отношении Саидакрама Рачабализода, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. Все четверо обвиняются в исполнении теракта. Ожидается рассмотрение ходатайств следствия о продлении ареста еще четырех человек, которые обвиняются в соучастии в преступлении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо мужчин стреляли по людям из огнестрельного оружия и подожгли концертную площадку. 144 человека погибли, больше 500 пострадали.