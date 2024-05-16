Суд продлил арест всем четырем исполнителям теракта в «Крокусе»

Сегодня, 16 мая, это уже четвертый обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле», которому продлили арест. Суд ранее вынес аналогичные решения в отношении Саидакрама Рачабализода, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. Все четверо обвиняются в исполнении теракта. Ожидается рассмотрение ходатайств следствия о продлении ареста еще четырех человек, которые обвиняются в соучастии в преступлении.