Группировка «Север» нанесла поражение «Кракену» и «Иностранному легиону»

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования “Кракен” и “Иностранного легиона”, живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области. Кроме того, отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области», — сообщили там.