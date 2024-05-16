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Группировка «Север» нанесла поражение «Кракену» и «Иностранному легиону»

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Группировка войск «Север» ВС РФ продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражения подразделениям нацформирований «Кракен» и «Иностранный легион», живой силе ВСУ. Потери противника за сутки составили до 205 военных, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования “Кракен” и “Иностранного легиона”, живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области. Кроме того, отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области», — сообщили там.

По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу Д-30, а также 122 мм боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».