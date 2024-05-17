В Хабаровске машину нарушителя пришлось остановить стрельбой по колёсам

Полицейские Хабаровска применили огнестрельное оружие в погоне за автонарушителем. Он не реагировал на требование инспекторов остановится и создавал угрозу жизни горожан, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Во время патрулирования южного части Хабаровска в ночь на 12 мая сотрудники ДПС заметили подозрительный автомобиль «Тойота Королла». — Легковой автомобиль двигался по дорогам краевой столицы с явным превышением разрешенного скоростного режима. Сотрудники полиции начали преследование транспортного средства, так как оно создавало угрозу жизни и здоровью граждан, — сообщили в пресс-службе краевого МВД. Водитель «Тойоты» на большой скорости попытался скрыться в южном направлении, создавая аварийные ситуации на дороге. Дождавшись, когда нарушитель выедет за черту города, сотрудники полиции в рамках закона применили табельное оружие, выстрелив в заднее колесо иномарки.





— После принудительной остановки транспортного средства водитель не выполнил законные требования полицейских: отказывался выходить из автомобиля, передавать сотруднику полиции документы, на неоднократные требования правоохранителей, в связи с чем к водителю была применена физическая сила, — рассказали полицейские. Оказалось, что мужчина 1983 года рождения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прав на управление автомобилем у него никогда не было. Таким образом, лишить гражданина водительского удостоверения было нельзя, поэтому решением суда, гражданину назначено 13 суток административного ареста.



Также составлены административные материалы по части 3 статьи 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», частью 2 статьи 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства».



Машину у водителя изъяли и поместили на специализированную стоянку.



