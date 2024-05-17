В Омской области бешенством заразилась лошадь

Новый очаг бешенства зарегистрировали в Россельхознадзоре. В селе Могильно-Посельское Большереченского района инфекцией заразилась лошадь.
«Населённый пункт объявлен неблагополучным, под контролем Управления Россельхознадзора по Омской области проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию заболевания», — сообщили в ведомстве.
Ветеринары провели дезинфекцию в эпизоотическом очаге и проверили всех животных в селе на симптомы бешенства.
Признаков болезни обнаружено не было, но за животными все равно установили наблюдение. Кроме того, в селе проводят вакцинация всех восприимчивых животных против бешенства.
Добавим, что в текущем году на территории Омской области зарегистрировано 15 очагов бешенства, в 2023 году — 30 очагов.