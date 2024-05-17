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В Омской области бешенством заразилась лошадь

Карантин ввели в одном из сёл Большереченского района.

Источник: Om1.ru

Новый очаг бешенства зарегистрировали в Россельхознадзоре. В селе Могильно-Посельское Большереченского района инфекцией заразилась лошадь.

«Населённый пункт объявлен неблагополучным, под контролем Управления Россельхознадзора по Омской области проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию заболевания», — сообщили в ведомстве.

Ветеринары провели дезинфекцию в эпизоотическом очаге и проверили всех животных в селе на симптомы бешенства.

Признаков болезни обнаружено не было, но за животными все равно установили наблюдение. Кроме того, в селе проводят вакцинация всех восприимчивых животных против бешенства.

Добавим, что в текущем году на территории Омской области зарегистрировано 15 очагов бешенства, в 2023 году — 30 очагов.

здоровье