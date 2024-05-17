WP сообщила о выходе из строя Starlink в день наступления на Харьков

Украинские военные также сообщили о проблемах с возведением оборонительных сооружений. По их словам, каждый раз, когда дислоцированные на этом направлении войска пытались возвести линию укреплений, российские силы с помощью своих разведывательных беспилотников отслеживали их и открывали огонь по ним. Артист рассказал, что солдатам приходилось копать лопатами по ночам. «Так как почва здесь очень твердая, [нужны] машины, которые могут прорыть все это, и машины, которые могут установить бетонные укрепления», — пояснил военнослужащий.