Ганчев заявил об освобождении более 200 квадратных километров под Харьковом

«Наши войска продвигаются вглубь территории. Частично северная часть территории Харьковской области уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанску. Достаточно большая уже территория освобождена, это более 200 квадратных километров», — сказал Ганчев.
Также он отметил, что темп продвижения российских войск в Харьковской области очень серьезный, у ВСУ паническое настроение. Он добавил, что, по информации от местных жителей, украинские военные не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.