Под Тулой задержали 15 человек в рамках борьбы с незаконной миграцией

«В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области», — говорится в заявлении.
По полученным данным, они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, проводятся обыски.
Управление МВД, в свою очередь, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
«При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Организация незаконной миграции».