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Под Тулой задержали 15 человек в рамках борьбы с незаконной миграцией

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, в рамках работы по борьбе с незаконной миграцией, сообщило РИА Новости управление СК России по региону.

Источник: © РИА Новости

«В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области», — говорится в заявлении.

По полученным данным, они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, проводятся обыски.

Управление МВД, в свою очередь, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Организация незаконной миграции».