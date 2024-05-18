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На Уралмаше сгорело кафе и остановочный комплекс

В Екатеринбурге на улице Победы, (район Уралмаш) ночью сгорело кафе и остановочный комплекс. По данным МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 01:50.

На площади 40 кв. м повреждены остановочный комплекс и торговый павильон. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 13 человек личного состава. «В 02:18 огонь локализован, в 02:37 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:48», — сообщили в региональном МЧС.

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