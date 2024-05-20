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Красный Полумесяц сообщил об обнаружении обломков вертолета президента Раиси

Обломки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружены ранним утром 20 мая, сообщает Telegram-канал телеканала Press TV со ссылкой на иранское общество Красного Полумесяца.

Источник: Tasnim News

«Красный Полумесяц Ирана: найден вертолет президента Раиси», ― гласит сообщение иранского телеканала, опубликованное в 5:45 (5:15 мск).

Обнаружение обломков также подтвердило командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Спасательные команды идентифицируют разбившийся вертолет президента Раиси, силы направляются к месту происшествия», ― заявили в организации.

Вертолет с Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку 19 мая, команды спасателей пытаются найти его. Известно, что президент Ирана возвращался из Азербайджана, где принимал участие в открытии плотины на реке Арас.

Глава МВД страны Ахмед Вахиди отметил, что жесткая посадка вертолета произошла из-за тумана и непогоды. Иранское агентство Mehr News опубликовало в своем Telegram-канале видео обстановки во время поисков вертолета президента. На кадрах видно, что в районе поисков сильный туман, который затрудняет работу сотрудников экстренных служб и дронов. Поиски воздушного судна ведут как минимум 40 групп быстрого реагирования в условиях темноты и дождя.

20 мая агентство IRNA со ссылкой на посла Ирана в РФ Казема Джалали сообщило, что дипломат накануне вечером встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Джалали, российский лидер в ходе встречи выразил обеспокоенность происшествием и сказал, что Россия готова оказать Ирану всю необходимую помощь.