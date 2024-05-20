Красный Полумесяц сообщил об обнаружении обломков вертолета президента Раиси

Глава МВД страны Ахмед Вахиди отметил, что жесткая посадка вертолета произошла из-за тумана и непогоды. Иранское агентство Mehr News опубликовало в своем Telegram-канале видео обстановки во время поисков вертолета президента. На кадрах видно, что в районе поисков сильный туман, который затрудняет работу сотрудников экстренных служб и дронов. Поиски воздушного судна ведут как минимум 40 групп быстрого реагирования в условиях темноты и дождя.