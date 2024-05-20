Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает 20 мая агентство Mehr.
Агентство также отмечает, что погибли и все, кто был на борту, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
«Вертолет, на борту которого находились президент Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахян, разбился в воскресенье в густом лесу в Восточном Азербайджане», ― сказано в заявлении.
До этого агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны сообщало, что борт Раиси полностью сгорел в результате крушения.
Авария произошла 19 мая, когда Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В воскресенье они принимали участие в церемонии открытия гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Арас.
Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и другие чиновники. Сообщалось, что еще два вертолета из колонны благополучно добрались до места назначения.
20 мая агентство IRNA со ссылкой на посла Ирана в РФ Казема Джалали сообщило, что дипломат накануне вечером встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Джалали, российский лидер в ходе встречи выразил обеспокоенность происшествием и сказал, что Россия готова оказать Ирану всю необходимую помощь.
Эбрахиму Раиси было 63 года, он занимал пост президента Ирана с августа 2021 года. В своем предвыборном послании он заявил, что намерен бороться с коррупцией и бедностью в стране, а также защищать права своих граждан. До этого, с 2019 года, Раиси был верховным судьей Ирана. В этой должности он развернул крупномасштабную антикоррупционную кампанию, а также инициировал разработку законопроектов по защите женщин от домашнего насилия.
В случае смерти президента по закону Ирана власть переходит к первому вице-президенту и выборы должны быть назначены в течение шести месяцев. Первым вице-президентом является консервативный политик Мохаммад Мохбер.