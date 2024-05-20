Власти Украины сообщили об уничтожении 90% тепловых энергомощностей

Из-за дефицита электроэнергия на Украине может подорожать с 1 июня. Электроэнергия на Украине подорожала за год почти на 70%, сообщил «Обозреватель» со ссылкой на данные Госстата. С апреля прошлого года цена на электроэнергию выросла на 69,7%. В целом тарифы на коммунальные услуги на Украине выросли за год на 12,9%.