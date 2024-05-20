Власти Украины сообщили об уничтожении 90% тепловых энергомощностей

«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть», — заявил Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка». При этом дефицит, по его словам, не покроет увеличенный ресурсный импорт, так что Украину ожидают продолжительные отключения электричества. Накануне «Укрэнерго» сообщило о почасовых отключениях электроэнергии на всей Украине.
13 мая глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистема страны потеряла мощности для производства восьми гигаватт электроэнергии из-за российских атак. На восстановление энергосистемы Украины уйдет более $1 млрд.
Из-за дефицита электроэнергия на Украине может подорожать с 1 июня. Электроэнергия на Украине подорожала за год почти на 70%, сообщил «Обозреватель» со ссылкой на данные Госстата. С апреля прошлого года цена на электроэнергию выросла на 69,7%. В целом тарифы на коммунальные услуги на Украине выросли за год на 12,9%.