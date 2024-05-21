Бастрыкин ждёт доклад по делу о массовых избиениях прохожих на улицах Перми

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад по уголовному делу о массовых избиениях прохожих на улицах Перми, сообщает Информационный центр СК России.
Речь идёт о случаях избиения, в результате которых пострадали в том числе 18-летний студент и 14-летний подросток. Инциденты произошли 8 мая.
«Молодой человек беспричинно подвергся избиению со стороны неизвестных ему лиц. Пострадавший получил травму головы, ему требуется оперативное вмешательство. Кроме того, те же лица совершили нападения на других граждан, в том числе 14-летнего мальчика. До настоящего времени нападавшие к ответственности не привлечены, от общества не изолированы», — уточнили в СК РФ.
Мама избитого студента создала петицию, в которой призывает правоохранительные органы привлечь к ответственности виновных в преступлениях. Жители Перми обеспокоены тем, что подозреваемые не заключены под стражу, то есть не изолированы от общества.
СУ СКР возбудил уголовное дело после случившегося. Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерия Сафонова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Напомним, сайт perm.aif.ru подробно рассказывал о случаях избиения на улицах Перми и пострадавших в результате нападений.