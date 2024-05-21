Бастрыкин ждёт доклад по делу о массовых избиениях прохожих на улицах Перми

«Молодой человек беспричинно подвергся избиению со стороны неизвестных ему лиц. Пострадавший получил травму головы, ему требуется оперативное вмешательство. Кроме того, те же лица совершили нападения на других граждан, в том числе 14-летнего мальчика. До настоящего времени нападавшие к ответственности не привлечены, от общества не изолированы», — уточнили в СК РФ.