МВД выплатит семье убитой студентки Пехтелевой ₽700 тыс. за халатность

23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший молодой человек Владислав Канюс в январе 2020 года, когда она пришла к нему забрать вещи. Он нанес девушке 56 телесных ранений, а затем задушил ее шнуром от утюга. Процесс убийства длился три с половиной часа. Соседи вызывали полицию не менее семи раз, однако она не приехала на вызов. После они своими силами вскрыли дверь, но девушка к тому моменту была уже мертва.