Что известно об аресте главного связиста российской армии Шамарина

ТАСС собрал актуальную информацию о произошедшем.
Обстоятельства дела
235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-лейтенанта Шамарина на два месяца.
Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание составляет 15 лет колонии со штрафом в стократном размере от суммы взятки.
Часть шестая ст. 290 УК РФ предполагает, что сумма взятки составила как минимум 1 млн рублей.
Другие обстоятельства дела пока не приводятся.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о делах против высокопоставленных сотрудников Минобороны, подчеркнул, что борьба с коррупцией в стране ведется планомерно: «Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет».
Что известно о Шамарине
Шамарин занимает пост начальника Главного управления связи Вооруженных сил — заместителя начальника Генштаба с 2021 года (в 2020 году был назначен временно исполняющим обязанности).
В задачи главка входят, в частности, организация и обеспечение устойчивого функционирования связи и автоматизированных систем управления в Вооруженных силах России, в том числе фельдъегерско-почтовой связи, организация развития перспективных систем связи и управления, а также контроль безопасности связи.
Дело предшественника
Предшественнику Шамарина генерал-полковнику Халилу Арсланову в 2019 году предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли два эпизода на общую сумму порядка 6,7 млрд рублей.
Позднее стало известно, что следствие обвиняет Арсланова также в получении взятки в особо крупном размере, а также считает причастным к делу «Воентелекома», возбужденному еще в 2013 году.
В феврале 2020 года Арсланов был помещен под стражу. В начале апреля того же года стало известно об отстранении его от должности.
Предыдущие громкие аресты
24 апреля 2024 года Басманный суд Москвы заключил под стражу замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, которому следствие вменяет дачу взятки.
14 мая 2024 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему тоже вменяют взяточничество в особо крупном размере.
17 мая 2024 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.