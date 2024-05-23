Аксенов рассказал о подорвавшемся на собственной взрывчатке террористе

Так, утром 16 мая ФСБ сообщила о задержании мужчины и женщины, которые пытались заложить взрывное устройство под железнодорожное полотно. По версии службы, их завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Против них завели дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (приготовление к совершению теракта) и ч. З ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).