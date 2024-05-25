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В Краснодаре ветер обрушил крышу на детей перед торжественной линейкой

Пострадали 12 детей, они получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

Источник: РБК

Сильный ветер сорвал часть кровли школы № 29 в Краснодаре перед торжественной линейкой. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

По словам главы города, есть пострадавшие. Сколько их, он не уточнил. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия также находятся спасатели и полиция. К школе поехал заместитель мэра Игорь Михайлов.

Прокуратура Краснодарского края уточнила, что часть крыши сорвало около 08:18 по местному времени. По данным ведомства, пострадали около 12 детей — они получили осколочные ранения различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливается, добавила прокуратура.

Региональное управление МЧС сообщило, что пострадавших доставили в больницы. В ликвидации последствий участвуют 61 человек и 18 единиц техники.

«Известия» пишут, что пострадали в основном подростки в возрасте 13−15 лет.

РБК обратился за комментарием в офис мэра Краснодара, департамент образования города и региональное управление МЧС.

Накануне МЧС предупредило, что 25 мая в Краснодарском крае ожидается очень сильный ветер с порывами около 30 м/с. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за ветра.

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МЧС