В Краснодаре ветер обрушил крышу на детей перед торжественной линейкой

Сильный ветер сорвал часть кровли школы № 29 в Краснодаре перед торжественной линейкой. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в своем телеграм-канале.
По словам главы города, есть пострадавшие. Сколько их, он не уточнил. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия также находятся спасатели и полиция. К школе поехал заместитель мэра Игорь Михайлов.
Прокуратура Краснодарского края уточнила, что часть крыши сорвало около 08:18 по местному времени. По данным ведомства, пострадали около 12 детей — они получили осколочные ранения различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливается, добавила прокуратура.
Региональное управление МЧС сообщило, что пострадавших доставили в больницы. В ликвидации последствий участвуют 61 человек и 18 единиц техники.
«Известия» пишут, что пострадали в основном подростки в возрасте 13−15 лет.
РБК обратился за комментарием в офис мэра Краснодара, департамент образования города и региональное управление МЧС.
Накануне МЧС предупредило, что 25 мая в Краснодарском крае ожидается очень сильный ветер с порывами около 30 м/с. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за ветра.